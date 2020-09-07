СБУ вывела из оккупированного Донбасса экс-танкиста ДНР. Фото: wp.com

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Война на Донбассе длится уже шесть лет, а Россия продолжает подготовку боевиков, которые воюют на оккупированных территориях Украины. Служба безопасности Украины (СБУ) заявляет, что вывела из оккупированной Донетчины бывшего боевика так называемой Донецкой народной республики (ДНР).

Экс-наемник Кремля, который «служил» в танковом батальоне боевиков, дал важные показания о конкретных обстоятельствах российской вооруженной агрессии. Также он рассказал о военном обеспечении Россией вымышленной республики. Об этом 7 сентября сообщил пресс-центр СБУ.

Сепаратист сообщил следователям о том, как военнослужащие ВС России координировали действия наемников. Также он рассказал о том, как из РФ прибывали танки и бронетехника и как российские кадровые военные учили боевиков пользоваться ею. Кроме того, стали известны подробности относительно лагеря недалеко от Ростова-на-Дону, где тренировали боевиков.

Проверка Службы безопасности Украины подтвердила, что он не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений, — заявили в спецслужбе и добавили, что экс-боевика суд освободил от ответственности.



Напомним, 4 сентября СБУ заочно сообщила о подозрении российскому священнику, который «служит» пророссийским боевикам террористической организации ДНР.