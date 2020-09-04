Священник с оружием. Фото: Яндекс

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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно сообщила о подозрении российскому священнику, который «служит» пророссийским боевикам террористической организации ДНР.

Служитель церкви неоднократно принимал участие в допросах украинских пленных и пытках. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители выяснили, что российский священник служил в одном из храмов Донецка. В 2014 году он присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку «Восток» так называемой ДНР в качестве военного капеллана и полкового священника.



Впоследствии «раб божий» получил повышение — он стал помощником командира по работе с верующими боевиками. Сообщается, что в его «обязанности» входили указания относительно незаконного содержания пленных и пытки.

Сейчас священнику заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных и ч.1 ст. 258−3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Мариуполе Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила сеть интернет-агитаторов, которых контролировало так называемое Министерство информации фейковых ДНР.

По информации СБУ, эта сеть состояла из пяти жителей Мариуполя, которые по указанию боевиков публиковали в российских соцсетях призывы к нарушению территориальной целостности и конституционного строя в Украине.