Священник. Фото: Яндекс

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Служба безпеки України (СБУ) заочно повідомила про підозру російському священнику, який «служить» проросійським бойовикам терористичної організації «ДНР».

Служитель церкви неодноразово брав участь у допитах українських полонених та тортурах. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці з’ясували, що російський священник служив у одному з храмів Донецька. У 2014 році він приєднався до 11-го окремого мотострілецького полку «Восток» так званої ДНР у якості військового капелану та полкового священника.





Згодом «раб божий» отримав підвищення — він став помічником командира по роботі з бойовиками-вірянами. Повідомляється, що до його «обов'язків» входили вказівки щодо незаконного утримання полонених та катування.

Наразі священнику заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених та ч.1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Маріуполі Служба безпеки України (СБУ) викрила мережу інтернет-агітаторів, яких контролювало так зване Міністерство інформації фейкової ДНР.

За інформацією СБУ, ця мережа складалася з п’ятьох жителів Маріуполя, які за вказівкою бойовиків публікували у російських соцмережах заклики до порушення територіальної цілісності та конституційного ладу в Україні.