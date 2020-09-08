Олександр Лукашенко. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n143554-peresydiv-ale-prosto-tak-ne-pidu-lukashenko-rozgovoryvsya-z-roszmi.html

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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, дав інтерв’ю низці російських ЗМІ, які спеціально приїхали до Мінська.

Лукашенко заявив журналістам, що не збирається просто так йти, але визнав, що «трохи пересидів» на своєму посту президента. Про це повідомляє Telegram-канал «Наша Ніва».

Так, в ході прес-конференції білоруський президент розповів про своє ставлення до протестів в країні, переслідуванні опозиціонерів, а також про те, хто імовірно стоїть за організацією протестів.

Відповідаючи на питання про те, чи збирається він залишати пост, Лукашенко відповів, що «трохи пересидів» на посаді президента, однак упевнений, що тільки він зможе зараз захистити Білорусь.

Винуватцями протестів лідер Білорусі вважає опозиціонерів та сусідні держави, які нібито намагаються влаштувати «кольорову революцію» у Білорусі.

На думку Лукашенка, розпалює конфлікт між владою і білоруським народом американський уряд, який діє через західні держави — Польщу і Чехію. Також білоруський президент неодноразово звинувачував Україну у втручанні в протести у Білорусі.

Він додав, що будував сучасну Білорусь більше чверті століття, тому не може покинути свій пост, інакше його прихильників «будуть різати». Але застосування насильства щодо протестувальників Лукашенко вважав невеликим «перегином», з яким будуть розбиратися пізніше.

Зі свого боку переслідування опозиційних білоруських політиків Лукашенко назвав «правильним», коментуючи затримання голови штабу Світлани Тихановської Марії Колесникової.

Раніше Колесникову викрали та намагалися депортувати з Білорусі в Україну, однак вона порвала свій паспорт на кордоні, через що їй вдалося залишитися у Білорусі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Білорусі майже місяць тривають акції протестів після перемоги на президентських виборах Олександра Лукашенка. У всіх містах країни на мітинги виходять сотні тисяч людей. Протести супроводжуються затриманнями та насильством з боку силовиків.