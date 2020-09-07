Затримання 12-річних і найгуманніша міліція у світі — протести у Білорусі тривають, фото — tut.by

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Протести у Білорусі не вщухають. Як завжди, акції у суботу і неділю були наймасовішими. На тлі силового розгону акцій міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв назвав місцеву міліцію найгуманнішою у світі.

Це сталося одночасно у день, коли в Мінську розігнали нові протести, затримуючи 12-річних дітей і змушуючи протестувальників стрибати у річку Свислоч.

Караєв заперечив звинувачення у жорстокості з боку білоруської міліції. Він заявив, що вона найгуманніша в світі. Міністр повідомив, що у лікарнях перебувають 30 силовиків з важкими травмами, а на адресу співробітників МВС надходять погрози.

Хочу сказати так: більш гуманної, витриманої і холоднокровної міліції немає ніде у світі, — заявив Караєв і додав, що бойову зброю правоохоронці застосовують лише в тому випадку, коли йде загроза їхньому життю.

Учора стався черговий силовий розгон акції протесту із застосуванням газу. Міліція повідомила про кілька сотень затриманих демонстрантів.

У Мінську, наприклад, за малюнок на асфальті затримали 12-річну дитину. Ярослав опинився в Центральному РУВС разом з іншими учасниками маршу прихильників змін. Затримали Ярослава після того, як він залишив напис «3%" на асфальті на проспекті Переможців у центрі столиці Білорусі.

Хлопець не зустрівся в центрі зі своїм батьком і сам приєднався до маршу, який в цей час проходив на проспекті Переможців. Разом з іншими учасниками Ярослав дійшов до місця, де стояла спецтехніка і чергували силовики.

Він побачив балончик з фарбою і також намалював «3%" на асфальті. Незабаром після того його затримали і відвезли до відділку міліції. На нього склали протокол і відпустили додому.

Під час розгону вчорашніх акцій у Мінську дійшло до того, що протестувальники стрибали у воду, щоб уникнути силовиків, які розганяли протестну ходу. Кілька людей стрибнули в Свислоч, їх підібрав катер рятувальників.