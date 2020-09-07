Задержание 12-летних и самая гуманная милиция в мире — протесты в Беларуси продолжаются, фото — tut.by

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Протесты в Беларуси не утихают. Как всегда, акции в субботу и воскресенье были самыми массовыми. На фоне силового разгона акций министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев назвал местную милицию самой гуманной в мире.

Это произошло в день, когда в Минске разогнали новые протесты, задерживая 12-летних детей и заставляя протестующих прыгать в реку Свислочь.

Караев опроверг обвинения в жестокости со стороны белорусской милиции. Он заявил, что она самая гуманная в мире. Министр сообщил, что в больницах находятся 30 силовиков с тяжелыми травмами, а в адрес сотрудников МВД поступают угрозы.

Хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, — заявил Караев и добавил, что боевое оружие правоохранители применяют только в том случае, когда речь идет об угрозе их жизни.

Вчера произошел очередной силовой разгон акции протеста с применением газа. Милиция сообщила о нескольких сотнях задержанных демонстрантов.

В Минске, например, за рисунок на асфальте задержали 12-летнего ребенка. Ярослав оказался в Центральном РУВД вместе с другими участниками марша сторонников перемен. Задержали Ярослава после того, как он оставил надпись «3%" на асфальте на проспекте Победителей в центре столицы Беларуси.

Парень не встретился в центре со своим отцом и сам присоединился к маршу, который в это время проходил на проспекте Победителей. Вместе с другими участниками Ярослав дошел до места, где дежурили силовики.

Он увидел баллончик с краской и также нарисовал «3%" на асфальте. Вскоре после этого его задержали и отвезли в отделение милиции. На него составили протокол и отпустили домой.

Во время разгона вчерашних акций в Минске дошло до того, что протестующие прыгали в воду, чтобы убежать от силовиков. Несколько человек прыгнули в Свислочь, их подобрал катер спасателей.