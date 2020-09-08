Александр Лукашенко. Фото: Корреспондент

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, дал интервью ряду российских СМИ, которые специально приехали в Минск.

Лукашенко заявил журналистам, что не собирается просто так уходить, но признал, что «немного пересидел» на своем посту президента. Об этом сообщает Telegram-канал «Наша Ніва».

Так, в ходе пресс-конференции белорусский президент рассказал о своем отношении к протестам в стране, преследовании оппозиционеров, а также о том, кто предположительно стоит за организацией протестов.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли он покидать пост, Лукашенко ответил, что «несколько пересидел» на должности президента, однако он уверен, что только он может сейчас защитить Беларусь.

Виновниками протестов лидер Беларуси считает оппозиционеров и соседние государства, которые якобы пытаются устроить «цветную революцию» в Беларуси.

По мнению Лукашенко, конфликту между властями и народом способствует американское правительство, которое действует через западные государства — Польшу и Чехию. Также белорусский президент неоднократно обвинял Украину во вмешательстве в протесты в Беларуси.

Он добавил, что выстраивал современную Беларусь более четверти века, поэтому не может покинуть свой пост, иначе его сторонников «будут резать». Но применение насилия по отношению к протестующим Лукашенко посчитал небольшим «перегибом», с которым будут разбираться позже.

В свою очередь преследование оппозиционных белорусских политиков Лукашенко назвал «правильным», комментируя задержание главы штаба Светланы Тихановской Марии Колесниковой.

Ранее Колесникову похитили и пытались выдворить из Беларуси в Украину, однако она порвала свой паспорт на границе, из-за чего ей удалось остаться в Беларуси.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Беларуси почти месяц продолжаются акции протестов после победы на президентских выборах Александра Лукашенко. Во всех городах страны выходят сотни тысяч людей. Протесты сопровождаются задержаниями и насилием со стороны силовиков.