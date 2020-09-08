«Дело Роттердам+» недавно закрыли, фото: «Главком»

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«Дело Роттердам+" закрыли в августе этого года. Несогласный с таким решением Специализированного антикоррупционной прокуратуры (САП) экс-депутат Виктор Чумак обратился с соответствующей жалобой в суд.

Эту жалобу рассматривает Высший антикоррупционный суд, однако прокурор САП Виталий Пономаренко, который закрыл дело «Роттердам +", не пришел в суд отстаивать свою позицию, сообщает «Центр противодействия коррупции» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Пономаренко просил отложить это заседание, поскольку находится на другом.

Адвокат Марина Гаврилюк, которая представляет Чумака, считает отсутствие прокурора затягиванием. Также она попросила приобщить к этому рассмотрению детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), поскольку это ведомство публично также не соглашается с закрытием «дела Роттердам+".

Кроме того, адвокат просила истребовать и исследовать экспертизы по делу. Именно проведенная СБУ экспертиза не смогла подтвердить нанесение ущерба схеме «Роттердам+".

Следующее заседание суда по этому делу должно состояться 14 сентября в 14.00.

«Роттердам+" - это методика определения стоимости угля в качестве топлива для тепловых электростанций, которая рассчитывалась с учетом цен в портах Западной Европы, одним из которых является Роттердам. Эта методика применялась в Украине с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года.

В пресс-службе САП конце августа этого года сообщали, что «Дело Роттердам +" закрыто в отношении подозреваемых, поскольку были «исчерпаны возможности получить достаточные доказательства для доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде».

В ведомстве тогда отмечали, что полностью уголовное производство не закрыли и по нему продолжается досудебное расследование.

Напомним, в 2018 году в НАБУ заявляли, что тариф «Роттердам+" был применен необоснованно.