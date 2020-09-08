Зеленский поговорил с активистом в Сумах в окружении десяти охранников, заявив, что «ничего не боится», скриншот видео

https://racurs.ua/n143552-zelenskiy-pogovoril-s-aktivistom-v-sumah-v-okrujenii-desyati-ohrannikov-zayaviv-chto-nichego.html

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Визит президента Владимира Зеленского в Сумы не обошелся без эксцессов. Глава государства в холле театра коротко пообщался с прессой и вышел к своему кортежу.

Когда президент выходил из театра, к нему подошел человек, который громко воскликнул: «Господин президент, почему вы боитесь?». Перед этим к активисту, который держал небольшой баннер со словами поддержки подозреваемым по делу Шеремета, подошли три охранника, которые пытались оттеснить его от автомобилей.

Президент услышал слова активиста и ответил, что «ничего не боится». Активист приблизился к кортежу, но между ним и Зеленским виросла «живая стена» охранников.

В таких условиях они коротко переговорили, президент сел в машину и поехал дальше в государственных делах в Сумской аэропорт. Там у взлетной полосы смонтировали крытый павильон. В нем состоялась презентация стратегии развития области от партии «Слуга народа».

Мужчина (Николай Коблик) рассказал «Суспільному», что выступает за освобождение музыканта Андрея Антоненко. Он сказал, что президент пообещал сделать все возможное в этом деле.

Напомнили гаранту о его ответственности за фальсификацию дела. Он ответил, что не имеет отношения к этому, но факты указывают на другое, — подписали авторы видео общения, которое разместили в Фейсбук.

Напомним, что в Сумах Зеленский сообщил о встрече советников глав государств нормандской четверки, которая состоится 11 сентября. Он уточнил, что Киев на уровне главы МИД «и не только» связывался с РФ, «призывая соблюдать договоренности».