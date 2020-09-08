Новую дату встречи советников нормандской четверки назвал Зеленский. Фото: Офис президента

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Ракурс

Нормандская четверка может собраться на очередную встречу 11 сентября. Во встрече примут участие советники лидеров Украины, Франции, Германии и России.

Украинская сторона ожидает на встрече «определенных предложений и решений». Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Сумщине.

Эта встреча должна была состояться еще в конце августа, однако ее отменили. В Офисе президента объяснили это тем, что советник президента Франции уехал в срочную командировку. В то же время российские СМИ писали, что причиной отмены встречи стало то, что стороны не достигли договоренностей по итоговым документам.

Во встрече примут участие советники президентов Украины, Франции, России, а также канцлера Германии. От Украины, вероятно, поедет глава Офиса президента Андрей Ермак. От России, по информации росСМИ, — заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Планируется, что после этой встречи состоится встреча глав МИД, а затем — лидеров стран.