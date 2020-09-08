Нову дату зустрічі радників нормандської четвірки назвав Зеленський. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n143547-novu-datu-zustrichi-radnykiv-normandskoyi-chetvirky-nazvav-zelenskyy.html

Ракурс

Нормандська четвірка може зібратися на чергову зустріч 11 вересня. У зустрічі візьмуть участь радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Українська сторона очікує на зустрічі «певних пропозицій та рішень». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Сумщині.

Ця зустріч мала відбутися ще наприкінці серпня, проте її скасували. В Офісі президента пояснили це тим, що радник президента Франції поїхав у термінове відрядження. Водночас російські ЗМІ писали, що причиною скасування зустрічі стало те, що сторони не досягли домовленостей щодо підсумкових документів.

У зустрічі братимуть участь радники президентів України, Франції, Росії, а також канцлера Німеччини. Від України, ймовірно, поїде глава Офісу президента Андрій Єрмак. Від Росії, за інформацією росЗМІ, — заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

Планується, що після цієї зустрічі відбудеться зустріч глав МЗС, а потім — лідерів країн.