Зеленський поговорив із активістом у Сумах в оточенні десяти охоронців, заявивши, що «нічого не боїться», скріншот відео

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Візит президента Володимира Зеленського до Сум не обійшовся без ексцесів. Глава держави в холі театру коротко поспілкувався з пресою і вийшов до свого кортежу.

Коли президент виходив з театру, до нього підійшов чоловік, який голосно вигукнув: «Пане президент, чому ви боїтеся?». Перед цим до активіста, який тримав невеликий банер із словами підтримки підозрюваним у справі Шеремета, підійшли три охоронці, які намагалися відтіснити його від автомобілів.

Президент почув дорікання активіста і відповів, що «нічого не боїться». Активіст наблизився до кортежу, але між ним та Зеленським виросла «жива стіна» охоронців.

У таких умовах вони коротко переговорили, президент сів у машину і поїхав далі у державних справах до Сумського аеропорту. Там біля злітної смуги змонтували критий павільон. У ньому відбулася презентація стратегії розвитку області від партії «Слуга народу».

Чоловік (Микола Коблик) розповів «Суспільному», що виступає за звільнення музиканта Андрія Антоненка. Чоловік сказав, що президент пообіцяв зробити все можливе у цій справі.

Нагадали гаранту про його відповідальність у фальсифікації справи. Він відповів, що непричетний до цього, але факти вказують на інше, — підписали автори відео спілкування, яке розмістили у Фейсбук.



Нагадаємо, що у Сумах Зеленський повідомив про зустріч радників глав держав нормандської четвірки, яка відбудеться 11 вересня. Він уточнив, що Київ на рівні глави МЗС «і не тільки» зв’язувався з РФ, яка «повинна дотримуватися домовленостей».