«Справу Роттердам+» нещодавно закрили, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n143553-zakryttya-spravy-rotterdam-prokuror-sap-ne-pryyshov-do-sudu-na-rozglyad-skargy.html

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«Справу Роттердам+" закрили в серпні цього року. Незгодний з таким рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) екс-депутат Віктор Чумак звернувся з відповідною скаргою до суду.

Цю скаргу розглядає Вищий антикорупційний суд, проте прокурор САП Віталій Пономаренко, який закрив справу «Роттердам+", не прийшов до суду відстоювати свою позицію, повідомляє «Центр протидії корупції» у своєму Telegram-каналі.

Зазначається, що Пономаренко просив відкласти це засідання, оскільки перебуває на іншому.

Адвокат Марина Гаврилюк, яка представляє Чумака, вважає відсутність прокурора затягуванням. Також вона попросила долучити до цього розгляду детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), оскільки це відомство публічно також не погоджується із закриттям «справи Роттердам+".

Крім того, адвокат просила витребувати і дослідити експертизи у справі. Саме проведена СБУ експертиза не змогла підтвердити завдання збитків схемою «Роттердам+".

Наступне засідання суду в цій справі має відбутися 14 вересня о 14.00.

«Роттердам+" - це методика визначення вартості вугілля які палива для теплових електростанцій, котра розраховувалася з врахуванням цін у портах Західної Європи, одним з яких є Роттердам. Ця методика застосовувалася в Україні з 1 травня 2016 року по 30 червня 2019 року.

У прес-службі САП наприкінці серпня цього року повідомляли, що «Справа Роттердам+" закрита щодо підозрюваних, оскільки було «вичерпано можливості отримати достатні докази для доведення винуватості підозрюваних та інших осіб в суді».

У відомстві тоді зазначали, що повністю кримінальне провадження не закрили і за ним триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у 2018 році в НАБУ заявляли, що тариф «Роттердам+" був застосований необґрунтовано.