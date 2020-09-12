Школи змінюють режим роботи у «помаранчевому» Києві

Школи Києва. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143743-shkoly-zminuut-rejym-roboty-u-pomaranchevomu-kyievi.html

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Коронавірус в Україні продовжує ширитися містами. Тепер у «помаранчеву» зону карантину потрапила столиця України.

Нові обмеження наберуть чинности з 14 вересня. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Відтепер школи Києва будуть працювати в очному та змішаному форматах. Чиновники КМДА повідомляється, що на сьогодні рівень захворюваності у навчальних закладах низький, на карантин закрили лише дві школи з 428 навчальних закладів.

Тому починаючи з 14 вересня школи будуть працювати у тому ж форматі, як і минулого тижня — очному. У разі будь-яких змін батьки отримають повідомлення від класних керівників своїх дітей.

Наразі у столиці вже є успішний досвід роботи дитячих садочків під час карантину, і школи також мають гідно подолати цей шлях, розповів в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Повідомляється, що влада міста Києва забезпечила школи всім необхідним для безпеки усіх учасників навчального процесу. Дезінфектори та маски для вчителів закуплено в достатній кількості, усі працівники освіти щодня проходять температурний скринінг, за станом здоров’я дітей стежать вчителі та медсестри.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за минулу добу, 11 вересня, у столиці України виявили рекордні 428 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.