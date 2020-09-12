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Ракурс
В Україні змінять алгоритм виклику швидкої допомоги, фото: «Суспільне. Тернопіль»

Алгоритм виклику швидкої допомоги в Україні змінять — Степанов

12 вер 2020, 11:30
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Швидку допомогу в Україні з 2021 року викликатимуть за новим алгоритмом.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про це сьогодні, 12 вересня, під час відеобрифінгу.

За словами Степанова, з 2021 року усі виклики ділитимуться на чотири категорії:

  • критичний;
  • терміновий;
  • невідкладний;
  • непрофільний.

Це безпосередньо впливає на час доїзду. Якщо це критичний виклик, то «швидка» повинна бути практично миттєво на місці, — зазначив міністр.

Також Степанов додав, що запроваджується принцип екстериторіальності, згідно з яким до пацієнта має приїхати та «швидка», яка перебуває найближче до нього, не залежно від місця прописки, районного поділу тощо.


Нагадаємо, навесні цього року в Україні, у зв’язку з епідемію коронавірусу, змінили правила виклику швидкої допомоги.

Джерело: Ракурс


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