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В Украине изменят алгоритм вызова скорой помощи, фото: «Суспільне. Тернопіль»
Алгоритм вызова скорой помощи в Украине изменят — Степановhttps://racurs.ua/n143735-algoritm-vyzova-skoroy-pomoschi-v-ukraine-izmenyat-stepanov.htmlРакурс
Скорую помощь в Украине с 2021 года будут вызывать по новому алгоритму.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом сегодня, 12 сентября, во время видеобрифинга.
По словам Степанова, с 2021 года все вызовы будут делиться на четыре категории:
- критический;
- срочный;
- неотложный;
- непрофильный.
Это напрямую влияет на время доезда. Если это критический вызов, то «скорая» должна быть практически мгновенно на месте, — отметил министр.
Также Степанов добавил, что вводится принцип экстерриториальности, согласно которому к пациенту приедет та «скорая», которая находится ближе всего к нему, независимо от места прописки, районного деления и т. п.
Напомним, весной этого года в Украине, в связи с эпидемией коронавируса, изменили правила вызова скорой помощи.
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