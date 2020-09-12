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В Украине изменят алгоритм вызова скорой помощи, фото: «Суспільне. Тернопіль»

Алгоритм вызова скорой помощи в Украине изменят — Степанов

12 сен 2020, 11:30
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Скорую помощь в Украине с 2021 года будут вызывать по новому алгоритму.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил об этом сегодня, 12 сентября, во время видеобрифинга.

По словам Степанова, с 2021 года все вызовы будут делиться на четыре категории:

  • критический;
  • срочный;
  • неотложный;
  • непрофильный.

Это напрямую влияет на время доезда. Если это критический вызов, то «скорая» должна быть практически мгновенно на месте, — отметил министр.

Также Степанов добавил, что вводится принцип экстерриториальности, согласно которому к пациенту приедет та «скорая», которая находится ближе всего к нему, независимо от места прописки, районного деления и т. п.


Напомним, весной этого года в Украине, в связи с эпидемией коронавируса, изменили правила вызова скорой помощи.

Источник: Ракурс


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