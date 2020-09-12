Зеленский основал 50 стипендий для спортсменов и тренеров по неолимпийским видам спорта

Владимир Зеленский, фото: NikLife

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Владимир Зеленский, президент Украины, основал 50 стипендий для выдающихся спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта.

Об этом говорится в президентском указе № 388/2020 от 11 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также этим указом утверждается Положение о стипендии, в котором отмечается, что право на их получение будут иметь спортсмены и их тренеры из состава национальных сборных команд Украины по неолимпийским видам спорта, входящих в программы:

Всемирных игр по неолимпийским видам спорта;

Всемирных игр по единоборствам;

Всемирной шахматной олимпиады;

Европейских игр.

Для претендовать на стипендию, спортсмены в текущем году должны занять первое-третье места на Всемирных играх по неолимпийским видам спорта, чемпионатах мира, первое место на чемпионатах Европы по олимпийским видам спорта.

Размер стипендии составит от трех до 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Порядок проведения соответствующего конкурса будет определять Министерство молодежи и спорта Украины.

Напомним, недавно стало известно о резонансной инициативе назначить пожизненную стипендию отцу Зеленского.