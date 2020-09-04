Отцу Зеленскому назначат пожизненную стипендию по «обращениям трудящихся»

https://racurs.ua/n143381-otcu-zelenskomu-naznachat-pojiznennuu-stipendiu-po-obrascheniyam-trudyaschihsya.html

Ракурс

Отец Владимира Зеленского получит возможность претендовать на пожизненную стипендию.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Александр Зеленский — среди претендентов на назначение такой выплаты.

Как оказалось в правительство обратился трудовой коллектив Криворожского университета экономики и технологий. В нем преподает отец президента Александр Семенович Зеленский. Преподаватели просят наградить его пожизненной стипендией.

Шмыгаль написал в Фейсбуке, что трудовой коллектив оценивает работу отца президента исключительно за профессиональные качества. Глава правительства уточнил, что еще ждет списки обращений от других учреждений на получение господдержки.

Шмыгаль называет отца президента «выдающимся деятелем образования, доктором технических наук, профессором».

Преподаватели якобы еще в 2017 году начали вносить представление на Зеленского-старшего — задолго до прихода его сына к власти.

Преподаватели университета просят обеспечить объективную оценку заслуг А. С. Зеленского, исключительно исходя из личных достижений и достижений соискателя, — написал глава правительства.



Шмыгаль объяснил, почему этот вопрос сняли с рассмотрения на заседании правительства 2 сентября. Проект отозвали, чтобы «дополнить списки претендентов». Правительство примет решение до 1 октября — Дня работника образования.