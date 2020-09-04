Батьку Зеленського призначать довічну стипендію за «зверненнями трудящих»

https://racurs.ua/ua/n143381-batku-zelenskomu-pryznachat-dovichnu-stypendiu-za-zvernennyamy-trudyaschyh.html

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Батько Володимира Зеленського отримає можливість претендувати на довічну стипендію. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Олександр Зеленський — серед претендентів на призначення такої виплати.

Як виявилося, до уряду звернувся трудовий колектив Криворізького університету економіки і технологій. У ньому викладає батько президента Олександр Семенович Зеленський. Викладачі просять нагородити його довічною стипендією. Шмигаль написав у Фейсбук, що трудовий колектив оцінює роботу батька президента виключно за професійні якості.

Глава уряду уточнив, що ще чекає на списки звернення від інших установ на отримання держпідтримки. Шмигаль називає батька президента «видатним діячем освіти, доктором технічних наук, професором».

Викладачі нібито ще з 2017 року вносили подання на Зеленського-старшого, тобто задовго до приходу його сина до влади.

Викладачі університету просять забезпечити об'єктивну оцінку заслуг О. С. Зеленського, винятково виходячи з особистих здобутків і досягнень претендента, — написав керівник уряду.



Шмигаль пояснив, чому це питання зняли з розгляду на засіданні уряду 2 вересня. Проект відкликали, щоб «доповнити списки претендентів». Уряд ухвалить рішення до 1 жовтня — Дня працівника освіти.