В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Коронавирус в Украине установил новый печальный рекорд — за минувшие сутки, 11 сентября, умерли 72 больных. Это самый большой показатель за все время эпидемии.

Новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине за сутки зафиксировали 3 тыс. 103, из них 195 детей и 178 медработников. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов во время видеобрифинга.

481 человека госпитализировали.

В то же время выздоровел за сутки 1 тыс. 341 больной.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в:

столице Украины Киеве — 428;

Харьковской области — 292;

Тернопольской области — 280;

Одесской области — 225.

В настоящее время в Украине на коронавирус болеют более 80,3 тыс. человек.

Всего за время эпидемии коронавируса в Украине:

зафиксировали почти 152 тыс. случаев этого заболевания;

умерли более 3,1 тыс. больных;

выздоровели более 68,3 тыс. человек.

Напомним, по результатам 10 сентября в Украине был установлен рекорд по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19.