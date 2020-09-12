Рекордную смертность от коронавируса зафиксировали в Украине (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143733-rekordnuu-smertnost-ot-koronavirusa-zafiksirovali-v-ukraine-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине установил новый печальный рекорд — за минувшие сутки, 11 сентября, умерли 72 больных. Это самый большой показатель за все время эпидемии.
Новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине за сутки зафиксировали 3 тыс. 103, из них 195 детей и 178 медработников. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов во время видеобрифинга.
481 человека госпитализировали.
В то же время выздоровел за сутки 1 тыс. 341 больной.
Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в:
- столице Украины Киеве — 428;
- Харьковской области — 292;
- Тернопольской области — 280;
- Одесской области — 225.
В настоящее время в Украине на коронавирус болеют более 80,3 тыс. человек.
Всего за время эпидемии коронавируса в Украине:
- зафиксировали почти 152 тыс. случаев этого заболевания;
- умерли более 3,1 тыс. больных;
- выздоровели более 68,3 тыс. человек.
Напомним, по результатам 10 сентября в Украине был установлен рекорд по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19.