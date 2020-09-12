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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Рекордную смертность от коронавируса зафиксировали в Украине (ИНФОГРАФИКА)

12 сен 2020, 10:26
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Коронавирус в Украине установил новый печальный рекорд — за минувшие сутки, 11 сентября, умерли 72 больных. Это самый большой показатель за все время эпидемии.

Новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине за сутки зафиксировали 3 тыс. 103, из них 195 детей и 178 медработников. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов во время видеобрифинга.

481 человека госпитализировали.

В то же время выздоровел за сутки 1 тыс. 341 больной.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в:

  • столице Украины Киеве — 428;
  • Харьковской области — 292;
  • Тернопольской области — 280;
  • Одесской области — 225.

В настоящее время в Украине на коронавирус болеют более 80,3 тыс. человек.

Всего за время эпидемии коронавируса в Украине:

  • зафиксировали почти 152 тыс. случаев этого заболевания;
  • умерли более 3,1 тыс. больных;
  • выздоровели более 68,3 тыс. человек.

Динамика коронавируса в Украине, инфографика: СНБО

Динамика коронавируса в Украине, инфографика: СНБО


Напомним, по результатам 10 сентября в Украине был установлен рекорд по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19.

Источник: Ракурс


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