Коронавирусная инфекция. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2724-nechelovecheskie-pohorony-umershih-ot-koronavirusnoy-infekcii-ili-davayte-znat-svoi-prava.html

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Умирать от коронавирусной инфекции тяжело — и физически, и морально. Люди покидают этот бренный мир за закрытыми дверями реанимаций, их не держат за руку близкие. Из-за жесткой изоляции таких пациентов в больницах родственники зачастую видят их в последний раз еще до госпитализации. Если спасти не удалось — известие о смерти, герметичный мешок и плотно закрытый гроб. Боль утраты и так рвет сердце на части, а невозможность увидеть в последний раз лицо отца или матери, брата или сестры, мужа или жены для тех, кто остается на этом берегу, — это изощренная пытка.

Особо опасные?

Людей, инфицированных или только подозреваемых в наличии коронавирусной инфекции, в Украине хоронят именно так — как особо опасных. Согласно Временным рекомендациям по безопасному обращению с телами умерших с подозрением или подтверждением коронавирусной болезни (COVID-19), введенным в действие постановлением №4 Минздрава от 27 марта 2020 года, захоронение или кремация тел таких лиц предусматривает обязательное использование герметичных пакетов-мешков и плотно закрытого гроба.

Как хоронят умерших от коронавирусной инфекции в других странах

Может быть, такие жесткие правила оправданы ввиду безопасности? Ведь новый вирус — это вызов для всего мира. Он стал причиной пандемии, а коронавирусная инфекция унесла сотни тысяч человеческих жизней по всему земному шару. Вопрос о надлежащих процедурах захоронения умерших от вируса-незнакомца получил должное внимание как локальных, так и международных организаций в области общественного здоровья и безопасности.

На сегодняшний день соответствующие постановления приняты в большинстве развитых стран. Тем не менее, ни в США — одной из самых пострадавших стран в результате пандемии, ни в Италии, долгое время находящейся в ее эпицентре на Европейском континенте, семьи и близкие людей, умерших от коронавирусной инфекции, сегодня не лишены возможности увидеть их перед захоронением. От ритуальных служб не требуют использования ни мешков, ни закрытых гробов. Почему же в Украине по-другому?

Дальше — еще интереснее. Рекомендации ВОЗ, CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США) и других организаций, на которые ссылаются соответствующие нормативные акты Министерства здравоохранения Украины, содержат противоположную информацию. Так, согласно руководству ВОЗ, мешки для тел не нужны, а могут использоваться лишь в определенных случаях. Иностранные рекомендации вкратце звучат так: можно придерживаться привычных процедур захоронения при следовании базовым правилам безопасности — не целовать, не касаться усопших, дезинфицировать и еще раз дезинфицировать. И это все. У нас плохие переводчики?

Последние нововведения в Украине — почему о них не знают?

Еще в июне журналисты и общественные активисты обратились к главному санитарному врачу с просьбой пересмотреть правила захоронения людей в Украине с диагнозом коронавирусная инфекция. И только сейчас многие из них с удивлением узнали, что 4 августа главсанврач Виктор Ляшко подписал постановление №44, внесшее изменения в предыдущий документ. Родственникам и близким покойников вернули возможность попрощаться, увидеть лицо родного человека.

Хорошо, что это наконец-то произошло. Плохо, что с огромным опозданием. Еще хуже — о нововведениях до сих пор мало кто знает. В семье моей знакомой случилось горе — коронавирусная инфекция унесла жизнь мамы. Остались не только израненные души близких и знакомых, осиротели пациенты замечательного врача. Однако прощания по-человечески не получилось — все тот же черный мешок и закрытый гроб. А за возможность прикоснуться хотя бы к гробу с них взяли дополнительные 500 грн. Все это происходило в конце августа, то есть после введения новых правил захоронения умерших от COVID-19.

Остается вопрос: почему вообще возникла циничная идея хоронить несчастных людей, как чумных или зараженных радиоактивными материалами, в черных мешках и закрытых гробах, несмотря на отсутствие каких-либо оснований для этого? Напомним, что в рекомендациях международных органов, на которые ссылались авторы первой версии «временных рекомендаций», с самого начала ничего не говорилось о подобных ограничениях. Нет достоверных научных данных, что мертвое тело является источником распространения коронавирусной инфекции. Известно, что основным путем передачи вируса с короной является воздушно-капельный. Покойники не кашляют, не чихают... Если для живого человека, который может потенциально выделять вирус, достаточно носить маску и держать дистанцию, то какая проблема держать дистанцию с покойником?

Может быть, такие решения продиктованы «психологическим воздействием»? Как и бессмысленные карантинные телодвижения вроде закрытия парков или мытья улиц, которые, по словам главного санитарного врача, были направлены исключительно на то, чтобы вызвать у наших сограждан «ощущение тревоги».

А может быть, ответ прост — реформы последних лет, включая борьбу с СЭС, развал многих институций и вертикалей... В Украине попросту не осталось тех, кто имеет функциональную возможность и полномочия делать правильные выводы и давать рекомендации. Вот и происходит обезьянничание «белых людей». Да и с этим, как видим, плохо.

Пандемия коронавирусной инфекции — это также тест украинской системы здравоохранения, всех органов и веток власти, гражданского общества, каждого из нас. К сожалению, вирус с короной не сбавляет обороты. Нам нужно пережить этот шторм с человеческим лицом.