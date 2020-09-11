Коронавирусный рекорд обновился — в Украине более 3 тыс. больных за сутки

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Ракурс

Коронавирусное заболевание в Украине подтвердили за сутки у более чем 3 тыс. человек. Это новый рекорд.

10 сентября медики обнаружили COVID-19 у 3 тыс. 144 человек, 53 пациента умерли от осложнений. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Предыдущий суточный рекорд зафиксировали 4 сентября — тогда COVID-19 обнаружили у 2 тыс. 836 человек.

Всего в Украине с начала эпидемии коронавирусное заболевание обнаружили у 148 тыс. 756 человек, 3 тыс. 76 пациентов умерли от осложнений. Сейчас в стране 79 тыс. 803 человек продолжают лечиться от COVID-19.

Больше всего больных за сутки обнаружили в Киеве — 404 случая и Тернопольской области — 302 случая.

Также более 200 случаев в Одесской (283) и Харьковской (280) областях, более ста в Хмельницкой (198), Львовской (174), Ивано-Франковской (151), Ровенской (144), Черновицкой (132), Житомирской и Черкасской областях (по 117).

С 14 сентября в Украине изменится разделение на карантинные зоны. Киев и Винница попали в «оранжевую» — там запрещается работа спортзалов, ночных клубов и хостелов.

Девять областных центров попали в красную и оранжевую зоны карантина. В оранжевой запрещена работа развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановая госпитализация в больницах, работа спортзалов, детских лагерей.

Красная зона — это все ограничения зеленой, желтой и оранжевой зон, а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность кафе и ресторанов.

«Ракурс» сообщал, что доставка вакцин от COVID-19 может стать серьезным вызовом для авиации. Перевозка лекарств должна проходить в условиях контролируемой температуры и в определенный промежуток времени, чтобы вакцины были эффективными в борьбе с COVID-19.

Вакцины от COVID-19 будут транспортировать и наземным, и водным транспортом, что серьезно осложнит разработку логистической схемы.