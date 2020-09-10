Развозка COVID-вакцины может стать вызовом для авиации, прогнозируют эксперты

Развозка COVID-вакцины может стать вызовом для авиации. Фото: BBC

https://racurs.ua/n143646-razvozka-covid-vakciny-mojet-stat-vyzovom-dlya-aviacii-prognoziruut-eksperty.html

Ракурс

Вакцина от коронавируса еще не создана, но в скором времени она все же появится и после этого спасительный препарат необходимо будет развезти по всему миру, ведь лишь глобальная вакцинация сможет остановить пандемию. В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) подсчитали, что для развозки вакцины понадобится около 8 тыс. «самолетов-великанов», таких как Boeing 747.

Специалисты IATA уже начали разрабатывать план развозки вакцины от коронавируса. Ведутся переговоры с авиакомпаниями, аэропортами, международными и национальными ведомствами здравоохранения, а также фармацевтическими компаниями, сообщает BBC.

Даже в том случае, если для одного человека будет необходима одна доза вакцины, количество развозимых препаратов превысит 7 млрд единиц. В IATA считают, что эта задача станет самым большим транспортным вызовом в истории человечества, поэтому требует тщательной предварительной подготовки.

Для перевозки вакцины подойдут лишь те самолеты, которые могут поддерживать температуру багажа 2−8°С. Но если вакцина должна будет храниться при температуре ниже нуля, то количество самолетов еще уменьшится.

Особенно важно организовать доставку вакцины в страны юго-восточной Азии, где очень мало мощностей для организации локального производства препарата.

Развозка же вакцины по странам Африки выглядит весьма призрачно. Это связано с отсутствием аэродромов и соответствующих самолетов, а также с определенными трудностями, которые могут возникнуть на границах некоторых африканских стран.

В IATA призывают правительства всех стран уже сейчас начинать планировать получение и правильное распределение вакцины. Кроме того, вакцина будет дорогим товаром, поэтому необходимо ее обезопасить от несанкционированного доступа и возможных хищений.