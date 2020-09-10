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Дело об отмене голосования 25 октября рассмотрят в Окружном административном суде Киева, фото — УП

Дело об отмене местных выборов рассмотрят в Окружном административном суде Киева

10 сен 2020, 12:46
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Местные выборы-2020 в Украине могут не состояться. Дело об их отмене рассмотрят в Окружном административном суде Киева (ОАСК).

Эта инстанция приняла иск об отмене постановления ЦИК о выборах 25 октября и открыла производство по делу, сообщает сайт ОАСК.

В ОАСК оспаривают постановление Центральной избирательной комиссии № 160 от 8 августа «О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года».


Иск в суд подала общественная организация «Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и селян «Спасение села». Истец считает, что постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

Суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное судебное заседание на 2 октября.

Источник: Ракурс


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