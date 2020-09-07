В ОАСК подали иск относительно местных выборов, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n143525-otmenit-mestnye-vybory-25-oktyabrya-prosyat-okrujnoy-admisud-kieva.html

Ракурс

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября, но их проведение может оказаться под угрозой.

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск, в котором суд просят отменить постановление Центризбиркома о № 160 от 8 августа 2020 года о назначении на 25 октября первых выборов депутатов, городских и сельских голов в территориальных общинах. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Истцом является общественная организация «Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и селян «Спасение села».

Отмечается, что истец считает, что это постановление Центризбиркома принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

Сейчас судом решается вопрос открытии производства по административному делу, — отмечает пресс-служба ОАСК.



Избирательный процесс в Украине официально стартовал 5 сентября. На этот раз выборы будут проходить по новому Избирательному кодексу, который учитывает новую территориальную основу Украины и количество избирателей в общинах:

в общинах с количеством избирателей до 10 тыс. местных депутатов будут избирать по мажоритарной системе;

в общинах с количеством избирателей более 10 тыс. местных депутатов будут избирать по пропорциональной избирательной системе по открытым избирательным спискам партий.

Напомним, социологи рассказали об электоральных предпочтениях украинцев на местных выборах.