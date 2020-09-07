До ОАСК подали позов щодо місцевих виборів, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня, однак їх проведення може опинитися під загрозою.

До Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) надійшов позов, у якому суд просять скасувати постанову Центрвиборчкому про № 160 від 8 серпня 2020 року про призначення на 25 жовтня перших виборів депутатів, міських та сільських голів у територіальних громадах. Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

Позивачем є громадська організація «Всеукраїнське об'єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян «Порятунок села».

Зазначається, що позивач вважає, що ця постанова Центрвиборчкому ухвалена з порушенням положень Виборчого кодексу України.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі, — зазначає прес-служба ОАСК.



Виборчий процес в Україні офіційно стартував 5 вересня. Цього разу вибори відбуватимуться за новим Виборчим кодексом, котрий враховує нову територіальну основу України та кількість виборців у громадах:

у громадах з кількістю виборців до 10 тис. місцевих депутатів обиратимуть за мажоритарною системою;

у громадах з кількістю виборців понад 10 тис. місцевих депутатів обиратимуть за пропорційною виборчою системою за відкритими виборчими списками партій.

Нагадаємо, соціологи розповіли про електоральні вподобання українців на місцевих виборах.