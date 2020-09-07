Рейтинг партій. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n143500-u-kogo-ie-shansy-peremogty-na-miscevyh-vyborah-rozpovily-sociology-infografika.html

Ракурс

Рейтинг партій на місцевих виборах може зіграти ключову роль, оскільки в цей раз виборці віддадуть свій голос не тільки за людину, а й за політсилу.

Нові дані соціологів свідчать про те, що якби місцеві вибори відбулися на цьому тижні, то велика частина опитаних віддала б свій голос за президентську партію. Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Якби місцеві вибори проходили на наступному тижні, за «Слугу народу» віддали б свої голоси 15% виборців. Серед тих, визначився і піде на вибори, за «слуг» готові голосувати 30%.



Зазначимо, що у порівнянні з опитуванням, який проводив Центр Разумкова в серпні, рейтинг президентської партії дещо виріс.

Далі у списку розташувалися такі партії:

«Опозиційна платформа — За життя» (9% серед усіх респондентів і 17% серед тих, хто визначився);

«Європейська солідарність» — 8% і 16%;

«Батьківщина» — 4% і 9% відповідно.

Решта партій мають менше ніж 2% підтримки виборців.

Опитування проводилося з 30 по 31 серпня методом телефонного інтерв’ю. Було опитано 2 тис. 472 респондентів віком від 16 років. Опитування проводилося у всіх регіонах, крім окупованих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виборча кампанія офіційно стартувала в Україні 5 вересня. Волевиявлення на місцевих виборах 2020 року заплановано на 25 жовтня.

Центральна виборча комісія напередодні назвала головні особливості осінніх виборів, які пройдуть відповідно до нового Виборчого кодексу України.