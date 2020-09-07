«Плівки Лукашенка» про отруєння Навального прокоментували у Варшаві, Берліні і Москві

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«Плівки Лукашенка», на яких нібито зафіксували телефонну розмову про отруєння Навального, прокоментували в Польщі.

Варшава не проводила жодних консультацій чи переговорів з Берліном з приводу «фальсифікації» отруєння. МЗС Польщі спростувало повідомлення Білорусі про нібито телефонній розмові між Варшавою і Берліном.

Берлін також не змінив думку про ситуацію з Навальним після публікації Мінськом записів, повідомив офіційний представник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Минулого тижня ми сказали, що твердження пана Лукашенка не є правдивими, — повідомив Зайберт журналістам в Берліні.

Він додав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель поки не обговорювала з президентом РФ Володимиром Путіним історії з Навальним.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що Мінськ перехопив бесіду, згідно з якою версію отруєння Навального «сфальсифікували».

Це — фальсифікація. Ніякого отруєння Навального не було, — заявив Лукашенко на зустрічі з прем'єром РФ Михайлом Мішустіним в Мінську.

Наступного дня білоруські державні ЗМІ оприлюднили запис фрагменту телефонної розмови двох чоловіків, які розмовляють англійською. Це нібито і є «перехопленням переговорів Варшави і Берліна».

Один зі співрозмовників говорить, що «матеріали по Навальному готові, будуть передані в адміністрацію канцлера, очікуємо її заяви». «Матеріали по Навальному» нібито мали перешкодити Путіну втручатися в справи Білорусі.

Сьогодні прес-секретар Путніа Дмитро Пєсков переадресував спецслужбам питання про перехоплену розмову «Ніка і Майка».

Тим часом стало відомо про підготовку візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка у Москву. Він відбудеться найближчими днями.

Навальному стало зле у серпні під час рейсу Томськ — Москва. Його госпіталізували в Омськ, а пізніше — в німецьку клініку «Шаріте». Німецькі військові медики переконані, що політик піддався впливу отруйної речовини з групи «Новичок».