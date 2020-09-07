«Пленки Лукашенко» об отравлении Навального прокомментировали в Варшаве, Берлине и Москве

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«Пленки Лукашенко», на которых якобы зафиксировали телефонный разговор о фальсификации отравления Навального, прокомментировали в Польше.

Варшава не проводила консультаций или переговоров с Берлином по поводу «фальсификации» отравления. МИД Польши опроверг сообщение Беларуси о якобы телефонном разговоре между Варшавой и Берлином.

Берлин также не изменил мнение о ситуации с Навальным после публикации Минском записей, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

На прошлой неделе мы сказали, что утверждение господина Лукашенко не является правдивыми, — сообщил Зайберт журналистам в Берлине.

Он добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель пока не обсуждала с президентом РФ Владимиром Путиным историю с Навальным.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает — Минск перехватил беседу, согласно которой версию отравления Навального «сфальсифицировали».

Это — фальсификация. Никакого отравления Навального не было, — заявил Лукашенко на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным в Минске.

На следующий день белорусские государственные СМИ обнародовали запись фрагмента телефонного разговора двух мужчин, говоривших по-английски. Это якобы и является «перехватом переговоров Варшавы и Берлина».

Один из собеседников говорит, что «материалы по Навальному готовы, будут переданы в администрацию канцлера, ожидаем ее заявления». «Материалы по Навальному» якобы должны были помешать Путину вмешиваться в дела Беларуси.

Сегодня пресс-секретарь Путниа Дмитрий Песков переадресовал спецслужбам вопрос о перехваченном разговоре «Ника и Майка».

Тем временем стало известно о подготовке визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву. Он состоится в ближайшие дни.

Навальному стало плохо в августе во время рейса Томск — Москва. Его госпитализировали в Омск, а позже — в немецкую клинику «Шарите». Немецкие военные медики убеждены, что политик подвергся воздействию ядовитого вещества из группы «Новичок».