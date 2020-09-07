Арсен Аваков пообещал безопасность хасидам в Умани. Фото: ukrreporter.com.ua

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Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, пообещал безопасность хасидам-паломникам, прибывающим в Умань для празднования еврейского нового года.

В 2020 году праздник Рош га-Шана в Умани планируют отмечать 3 тыс. хасидов. Иностранцы будут прибывать в город, несмотря на пандемию коронавируса. Полиция будет защищать паломников во время их пребывания в Умани. Об этом 7 сентября заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания, передает пресс-служба МВД.

По словам министра, все паломники сдадут тесты на коронавирус. Кроме того, на время пребывания хасидов в городе введут технические ограничения.

Мы понимаем все риски, которые связаны с празднованием Рош га-Шана. Подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани. Мы сделаем все возможное, чтобы эти мероприятия прошли спокойно и безопасно, — заверил Аваков.



Напомним, в этом году конфликты в Умани между местными жителями и хасидами возникают не впервые. Например, 28 августа возле синагоги на улице Лысенко возник конфликт между паломниками-хасидами. Местные жители не давали им попасть на территорию, мотивировали это угрозой распространения коронавируса. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан) УКУ.

А 1 сентября в одном из местных магазинов четыре подростка избили хасида и отобрали у него продукты.