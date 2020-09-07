Удивительный звездный «улей» сфотографировал «Хаббл»

Скопление звезд. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143497-udivitelnyy-zvezdnyy-uley-sfotografiroval-habbl.html

Ракурс

«Хаббл», космический телескоп, зафиксировал необычное звездное скопление в созвездии Дорадо. Это скопление отличается от других необычным набором разноцветных звезд, которые расположены рядом друг с другом.

Плотную группу из тысяч звезд можно увидеть в южном полушарии. Снимок необычного явления опубликовала обсерватория телескопа.



Скопление звезд расположено недалеко от края Большого Магелланова Облака, которое является спутником нашей галактики.

На изображении видно, что звезды вращаются рядом друг с другом, как пчелы, которые роются вокруг улья. В плотном центре этого скопления звезды находятся в 100−1000 раз ближе друг к другу, чем ближайшие звезды к Солнцу.



Сообщается, что синие звезды сияют ярче в ближнем ультрафиолетовом свете, а красные звезды освещают инфракрасным светом.

Обычно шаровые скопления содержат звезды, рожденные одновременно, но NGC 1805 содержит необычную популяцию звезд. Ученые подозревают, что в это скопление входит как минимум два типа популяции с разницей в возрасте в миллионы лет.

Ученые наблюдают за такими скоплениями звезд для того, чтобы изучить эволюцию звезд и их жизненный цикл.

Напомним, ранее мы сообщали, что космический телескоп «Хаббл», расположенный на околоземной орбите, сделал интересный снимок взрывной волны, которую оставила сверхновая звезда. Взрыв этой звезды состоялся в период между 10 и 20 тыс. лет назад, она была примерно в 20 раз массивнее нашего Солнца.