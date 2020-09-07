Состоится ли Олимпиада 2021, рассказали в МОК

Олимпиаду в Токио проведут независимо от коронавирус. Фото: olympic.org

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Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от ситуации с пандемией COVID-19.

Летняя Олимпиада станет «играми, победившими коронавирус», спортивное мероприятие больше не будут переносить. Игры в любом случае пройдут в определенные сроки. Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс, сообщает Yahoo Sports.

Они пройдут с COVID-19 или без него. Игры начнутся 23 июля следующего года, — заявил он.

По словам Коутса, Олимпийские игры должны были стать символом восстановления Японии после катастрофического землетрясения и цунами в 2011 году. Но теперь они будут позиционироваться как игры, которые победят пандемию.

Как известно, в Олимпийский играх 2020 года в Японии планировалось участие более 11 тыс. спортсменов из почти 200 стран мира. В следующем году Олимпиада пройдет в период с 23 июля по 8 августа.

Напомним, в июле из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет перенес на 2021 год Олимпийские игры, которые были запланированы в этом году в Токио. Более того, оргкомитет Олимпиады не исключал, что игры вообще могут отменить.