Клонированный конь. Фото: Фактрум

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Научное открытие в генетике удалось осуществить американским ученым. Исследователи успешно клонировали редкого коня Пржевальского, который умер более 20 лет назад.

Все это время его ген хранили в морозильной камере. Об этом сообщает пресс-служба компании Revive & Restore, которая занималась этим проектом.

Клонированный жеребенок получил имя Курт. Его назвали в честь генетика Курта Бениршке, который создал первый в мире «замороженный зоопарк» для криоконсервации генетического материала.

Жеребенок появился на свет в начале августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии. Сообщается, что ученые воссоздали ген жеребца, который родился в 1975 году в Великобритании. Впоследствии его привезли в США, где он прожил до 1998 года, пока не умер.





Клонирование лошади Пржевальского уже прокомментировал американский биолог Бен Новак. Он заявил, что это первое клонирование лошади Пржевальского за последние 17 лет, и назвал произошедшее научным прорывом.



Отметим, что лошадь Пржевальского — это редкий дикий вид, который спасают от вымирания. На сегодня в мире насчитывается около 2 тыс. лошадей. Сообщается, что жеребенок Курт может быть надеждой на воспроизведение популяции животных.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Китае врачи военно-медицинского университета военно-воздушных сил КНР провели серию экспериментов по пересадке подопытным обезьянам различных органов от свиней. В результате эксперимента обезьяна, которой пересадили печень свиньи, остается живой.