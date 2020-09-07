Опрос в день выборов нужен «слугам» для «собственного пользования», фото — РБК-Украина

https://racurs.ua/n143494-opros-v-den-vyborov-nujen-slugam-dlya-sobstvennogo-polzovaniya.html

Ракурс

Местные выборы состоятся 25 октября. В этот день среди избирателей хотят проводить соцопросы. Проведение социологического опроса в день выборов необходимо партии власти «Слуга народа» исключительно для «собственного пользования».

Его результаты не получат силу законодательного акта, пояснил Андрей Клочко, народный депутат от партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти. В комментарии «Громадському радіо» он рассказал, что у такого соцопроса не будет законодательной силы, но он станет «идеальной формой связи между народом и властью».

На прошлой неделе профильный комитет Рады по вопросам организации государственной власти с пятой попытки поддержал законопроект, наделивший Центральную избирательную комиссию полномочиями проводить соцопросы в день выборов.

Клочко считает, что результаты таких опросов «будут очень точными», поскольку в остальных есть основания сомневаться — они проводятся на улице и по заказу.

Информация только для внутреннего использования, механизма его учета в законах, постановлениях и других источниках нет и не будет, — заявил депутат «слуга».

Вопросы, включенные в опрос, могут касаться медицинской реформы или реформы образования. Клочко считает, что правительство и парламент таким образом лучше «поймут желания граждан» и «будут действовать в соответствии с их волей».

В день выборов опрос будет более точным, поскольку на участки приходит большое количество избирателей, считают авторы.

Напомним, что в СН стремятся принять закон о соцопросе до 25 октября — проведения местных выборов в Украине. В законопроекте говорится о том, что перечень вопросов для опроса и территорию опроса для ЦИК предоставит правительство.

Избирательная кампания в Украине стартовала 5 сентября.