Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

https://racurs.ua/n143493-neuteshitelnaya-statistika-i-bolee-15-tys-bolnyh-o-situacii-s-koronavirusom-v-kieve-rasskazal.html

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Коронавирус в Киеве стремительно распространяется. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 244 киевлян. Всего в столице уже 15 тыс. 276 больных коронавирусом.

Двое больных за минувшие сутки умерли, а выздоровели 28 пациентов. За весь период пандемии в столице зафиксировано уже 242 летальных случая, а победить болезнь смогли 4 тыс. 759 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 7 сентября.

За последние сутки заболели:

138 женщин в возрасте от 19 до 81 года;

95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет;

семь девочек от 5 до 17 лет;

четверо мальчиков от двух до 16 лет.

Среди больных есть 14 медиков. В больницы столицы госпитализировали 24 новых больных.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 50. В Дарницком районе заболели 36 человек, в Соломенском — 28 случаев.

По словам Кличко, сейчас в медучреждениях Киева лечатся 909 больных COVID-19, среди них 14 детей. 174 пациента в тяжелом состоянии, 234 — получают кислородную поддержку, 12 — под аппаратами ИВЛ. Кроме того, в больницах столицы находятся 97 человек с подозрением на коронавирус.

Как писал «Ракурс», за последние сутки в Украине заболели более 2 тыс. человек. Всего в Украине уже 138 тыс. больных коронавирусом.