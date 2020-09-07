Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

https://racurs.ua/ua/n143493-nevtishna-statystyka-ta-ponad-15-tys-hvoryh-pro-sytuaciu-z-koronavirusom-u-kyievi-rozpoviv.html

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Коронавірус у Києві продовжує стрімко розповсюджуватись. За останню добу інфікування підтвердили ще у 244 киян. Загалом у столиці вже 15 тис. 276 хворих на коронавірус.

Двоє хворих за минулу добу померли, а одужали 28 пацієнтів. За весь період пандемії у столиці зафіксовано вже 242 летальних випадки, а перемогти хворобу змогли 4 тис. 759 осіб. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу 7 вересня.

За останню добу захворіли:

138 жінок віком від 19 до 81 року;

95 чоловіків віком від 18 до 96 рокiв;

семеро дівчаток від 5 до 17 років;

четверо хлопчиків від двох до 16 років.

Серед хворих є 14 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 24 нових хворих.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі — 50. У Дарницькому районі захворіли 36 осіб, у Солом’янському — 28 випадків.

За словами Кличка, наразі у медзакладах Києва лікуються 909 хворих на COVID-19, серед них 14 дітей. 174 пацієнта у важкому стані, 234 — отримують кисневу підтримку, 12 — під апаратами ШВЛ. Окрім того, у лікарнях столиці перебувають 97 осіб з підозрою на коронавірус.

Як писав «Ракурс», за останню добу в Україні захворіли понад 2 тис. осіб. Загалом в Україні вже 138 тис. хворих на коронавірус.