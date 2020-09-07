Коронавірус в Україні. Фото: Слуга народу

https://racurs.ua/ua/n143479-koronavirus-v-ukrayini-za-dobu-zareiestruvaly-u-2-tys-174-osib-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує поширюватися швидкими темпами. За минулу добу, 6 вересня, коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопили 2 тис. 174 особи.

За минулу добу від хвороби померла 31 особа, а побороти коронавірус змогли 379 пацієнтів. Окрім того, зафіксовано 2 тис. 123 підозри на інфікування коронавірусом. Про це 7 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Станом на ранок 7 вересня в Україні з початку епідемії коронавірусу захворіли 138 тис. 68 осіб, а померли 2 тис. 877 осіб. Вилікуватися від COVID-19 змогли 62 тис. 606 осіб, а наразі хворіють 72 тис. 585 українців.

Найбільше випадків коронавірусу 6 вересня фіксували у таких регіонах:

Київ — 244 нових інфікованих;

Львівська область — 186 випадків;

Тернопільська область — 165 нових випадків;

Чернівецька область — 163 нових хворих;

Івано-Франківська область — 161 заражений;

Одеська область — 145 нових інфікованих.

Нагадаємо, у Збройних силах України на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють 638 осіб. Окрім того, 662 особи перебувають на самоізоляції.