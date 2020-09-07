Стале відоме ім’я загиблого бійця ООС на Донбасі. Фото: wz.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n143478-porushennya-peremyr-ya-na-donbasi-stalo-vidome-im-ya-zagyblogo-biycya-oos.html

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Війна на Донбасі знову увійшла в активну стадію після 1,5 місяця режима тиші. Ім’я загиблого бійця Збройних сил України, якого застрелили російській окупанти 6 вересня на Донбасі, стало відоме українцям.

Внаслідок ворожого вогню загинув Тарас Кубійович — він став першим загиблим під час бойових дій на Донбасі з початку оголошення перемир’я, яке було встановлене 27 липня 2020 року. Ім’я загиблого військовослужбовця повідомив голова Городенківського районного об'єднання учасників АТО Михайло Човганюк на власній сторінці у Facebook.

Зазначається, що загиблий герой був родом із села Вільхівці Городенківського району Івано-Франківської області. Кубійович неодноразово призивався до військової служби.

На превеликий жаль, війна забирає кращих синів України… Зі зброєю в руках, захищав рідну батьківщину… І тепер поповнив небесний легіон, — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 6 вересня проросійські найманці та сепаратисти порушували перемир’я на Донбасі. Спочатку бойовики обстріляли позиції українських військових біля Красногорівки й поранили одного бійця.

Згодом окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об'єднаних сил неподалік Причепилівки на Луганщині. Внаслідок обстрілу загинув військовослужбовець Збройних сил України.