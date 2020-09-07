Стало известно имя погибшего бойца ООС на Донбассе. Фото: wz.lviv.ua

https://racurs.ua/n143478-narushenie-peremiriya-na-donbasse-stalo-izvestno-imya-pogibshego-boyca-oos.html

Ракурс

Война на Донбассе снова перешла в активную стадию после того, как оккупанты нарушили режим перемирия. Имя погибшего бойца Вооруженных сил Украины, которого застрелили российские оккупанты 6 сентября на Донбассе, стало известно украинцам.

В результате вражеского огня погиб Тарас Кубиевич — он стал первым погибшим во время боевых действий на Донбассе с начала объявления перемирия, которое было установлено 27 июля 2020 года. Имя погибшего военнослужащего сообщил председатель Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк на собственной странице в Facebook.

Отмечается, что погибший герой был родом из села Ольховцы Городенковского района Ивано-Франковской области. Кубийович неоднократно призывался к военной службе.

К большому сожалению, война забирает лучших сыновей Украины… С оружием в руках защищал родину… И теперь пополнил небесный легион, — говорится в сообщении.



Напомним, 6 сентября пророссийские наемники и сепаратисты нарушали перемирие на Донбассе. Сначала боевики обстреляли позиции украинских военных возле Красногоровки и ранили одного бойца.

Впоследствии оккупанты открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Прицепиловки на Луганщине. В результате обстрела погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.