У ЗСУ триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n143462-u-zsu-na-koronavirus-hvoriut-ponad-600-osib.html

Ракурс

Коронавірус в Україні набув поширення в усіх сферах, зокрема й серед військовослужбовців та працівників Збройних сил (ЗСУ).

Станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 6 вересня, в ЗСУ на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють 638 осіб. Про це повідомляє прес-служба Командування Медичних сил ЗСУ.

Крім того, 662 особи перебувають на самоізоляції, для 16 з них її термін завершується впродовж наступних трьох діб.

За минулу добу, 5 вересня, у ЗСУ зареєстрували ще 37 нових випадків коронавірусної хвороби. З них шість осіб госпіталізували в задовільному стані, решта лікуються на самоізоляції, у них спостерігається легкий перебіг захворювання

Всього за весь час епідемії у ЗСУ:

одужали — 1тис. 303 особи:

померли — шестеро хворих.

Нагадаємо, загалом в Україні за 5 вересня виявили ще 2 тис. 107 випадків захворювання на COVID-19, найбільше нових випадків інфікування коронавірусом зафіксовано в Києві.