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Ракурс
У ЗСУ триває епідемія коронавірусу

У ЗСУ на коронавірус хворіють понад 600 осіб

6 вер 2020, 14:20
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Коронавірус в Україні набув поширення в усіх сферах, зокрема й серед військовослужбовців та працівників Збройних сил (ЗСУ).

Станом на 10.00 сьогоднішнього дня, 6 вересня, в ЗСУ на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіють 638 осіб. Про це повідомляє прес-служба Командування Медичних сил ЗСУ.

Крім того, 662 особи перебувають на самоізоляції, для 16 з них її термін завершується впродовж наступних трьох діб.

За минулу добу, 5 вересня, у ЗСУ зареєстрували ще 37 нових випадків коронавірусної хвороби. З них шість осіб госпіталізували в задовільному стані, решта лікуються на самоізоляції, у них спостерігається легкий перебіг захворювання


Всього за весь час епідемії у ЗСУ:

  • одужали — 1тис. 303 особи:
  • померли — шестеро хворих.

Нагадаємо, загалом в Україні за 5 вересня виявили ще 2 тис. 107 випадків захворювання на COVID-19, найбільше нових випадків інфікування коронавірусом зафіксовано в Києві.

Джерело: Ракурс


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