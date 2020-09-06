Ден Браун, фото: «24СМИ»

https://racurs.ua/ua/n143461-taiemne-rozgrabuvannya-spilnogo-mayna-na-avtora-kodu-da-vinchi-eks-drujyna-podala-do-sudu.html

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Дена Брауна, автора резонансного бестселлера «Код да Вінчі», колишня дружина Блайт Браун звинуватила в «таємному розграбуванні» спільного майна, а також у численних зрадах.

Про це йдеться у судовому позові, який вона подала проти колишнього чоловіка в липні, повідомляє видання The Daily Mail.

За словами Блайт Браун, її чоловік зраджував їй впродовж останніх шести років їхнього 21-річного шлюбу. Спільні гроші він витрачав на чотирьох коханок.

Зокрема, зазначається, що для 29-річної голландської дресувальниці Джудіт Пітерсен він придбав двох коней, один з який коштував 260 тис. фунтів стерлінгів (понад 9,5 млн грн).

Також, за словами Блайт, чоловік зраджував їй з перукаркою, особистим тренером та чиновницею.

Зазначається, що суд встав на сторону екс-дружини письменника та зобов’язав Пітерсен розкрити фінансову інформацію.

Сам 56-річний Браун нещодавно заперечив такі звинувачення з боку екс-дружини та заявив, що подає зустрічний позов за наклеп.

Браун письменницьку діяльність розпочав у середині 90-х років XX ст. Всесвітньо відомим він став у 2003 році після виходу роману «Код да Вінчі» — містичного детективу, герой якого розгадує низку закодованих таємниць щодо ранньої історії християнства, підказки до яких заховані у творах Леонардо да Вінчі.

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