Дэн Браун, фото: «24СМИ»

https://racurs.ua/n143461-taynoe-razgrablenie-sovmestnogo-imuschestva-na-avtora-koda-da-vinchi-eks-supruga-podala-v-sud.html

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Дэна Брауна, автора резонансного бестселлера «Код да Винчи», бывшая жена Блайт Браун обвинила в «тайном разграблении» совместного имущества, а также в многочисленных изменах.

Об этом говорится в судебном иске, который она подала против бывшего мужа в июле, сообщает издание The Daily Mail.

По словам Блайт Браун, ее муж изменял ей на протяжении последних шести лет их 21-летнего брака. Общие деньги он тратил на четырех любовниц.

В частности, отмечается, что для 29-летней голландской дрессировщицы Джудит Питерсен он приобрел двух лошадей, одна из которых стоила 260 тыс. фунтов стерлингов (более 9,5 млн грн).

Также, по словам Блайт, муж изменял ей с парикмахером, личным тренером и чиновницей.

Отмечается, что суд встал на сторону экс-жены писателя и обязал Питерсен раскрыть финансовую информацию.

Сам 56-летний Браун недавно опроверг такие обвинения со стороны экс-жены и заявил, что подает встречный иск за клевету.

Браун писательскую деятельность начал в середине 90-х годов XX в. Всемирно известным он стал в 2003 году после выхода романа «Код да Винчи» — мистического детектива, герой которого разгадывает ряд закодированных тайн относительно ранней истории христианства, подсказки к которым спрятаны в произведениях Леонардо да Винчи.

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