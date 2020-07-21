Раздел имущества: сколько стоит ремонт и как поделить самострои?

Раздел имущества. Фото: Juliya Panchenko

https://racurs.ua/2681-razdel-imuschestva-skolko-stoit-remont-i-kak-podelit-samostroi.html

Ракурс

Если в мировой литературе существует всего дюжина сюжетов, то сюжет о разделе имущества должен по праву занимать одно из первых мест в этом списке. По накалу страстей он порой куда ярче, чем все любовные драмы вместе взятые. В конце концов, вокруг него вертится добрая половина детективов.

Проблема в том, что некоторые вещи, нажитые во время совместной жизни в браке, например, или полученные в качестве семейного наследства, не так просто поделить. «Я ванну пристроил, — в ужасе кричал один из неприятных героев Булгакова, — одна побелка… купорос...» Резонный вопрос: как делить достроенное, перестроенное, подремонтированное и улучшенное имущество? Три судебные истории о разделе имущества дают на него ответы.

Битва за гараж и летнюю кухню — история одного раздела имущества

Вот одно совсем свежее дело о разделе имущества, решение по которому Верховный суд вынес в прошлом месяце. Тяжба разгорелась между сельскими супругами, прожившими в браке тридцать лет и три года (буквально!) и расставшимися пять лет назад. В начале двухтысячных, когда муж и жена жили вместе уже десять лет, мужу по дарственной от одного из родственников достался дом. Не бог весть какой дворец, площадью примерно с двухкомнатную квартиру, с сараем, летней кухней и туалетом во дворе. Оценили домик по сильно заниженной цене, стоил он даже по самым скромным инвентаризационным оценкам раза в два с половиной, а на самом деле раза в четыре больше. Супруг зарегистрировал право собственности на дом, который, еще раз напомним, был ему подарен.

Семья стала жить-поживать в доме, потихоньку достраивая и перестраивая жилье. Выстроили туалет, пристроили гараж, новую летнюю кухню, обновили забор и ворота. Жить бы и жить, но брак распался, перед бывшими супругами встал вопрос раздела имущества. Дом с хозяйственными пристройками достался мужу по дарственной, значит, к совместно нажитому имуществу не относился и разделу не подлежал.

Но жена не согласилась с таким положением вещей: она вложилась в ремонт, кое-что из хозяйственных сооружений было выстроено ими вдвоем с супругом, поэтому женщина обратилась в суд с требованием поделить жилье. Четыре года назад она подала иск о признании дома и хозяйственных построек общей собственностью и о разделе этого имущества. Основание — благодаря годам трудов и финансовых вложений дом, основательно отремонтированный, переоборудованный, снабженный котлом и новым теплым туалетом и кухней, сильно вырос в цене.

Суд первой инстанции согласился с этими аргументами и признал дом со всеми пристройками, подвалами и колодцем общей собственностью, подлежащей разделу. С новыми пристройками, правда, вышла заминка: незарегистрированные самострои не считаются объектом права собственности и поэтому не могут быть предметом раздела имущества супругов. Но самострои состоят из стройматериалов, а их оценить и поделить можно.

Свое решение районный суд мотивировал тем, что бывшая жена доказала, что стоимость имущества существенно увеличилась за время брака.

Однако есть одна тонкость. Полученное по дарственной имущество не становится общей собственностью. Право общей собственности может возникнуть лишь на часть имущества, которая существенно увеличилась во время совместной жизни. На это обратил внимание апелляционный суд. Дом действительно ремонтировался, но это происходило в течение десяти с лишним лет совместной жизни и делалось в интересах семьи. По мнению апелляционной инстанции, бывшая жена не доказала, что стоимость дома так уж сильно увеличилась благодаря ремонту. Право совместного владения гаражом, летней кухней и прочими свежими постройками признано неправильно, потому что районный суд таким образом фактически признал законность этих сооружений.

Бывшая жена дошла до Верховного суда, но там согласились с апелляционной инстанцией: признание права собственности даже на стройматериалы, использованные для самовольного строительства, — неправильный путь защиты, и поэтому жалоба бывшей жены о разделе имущества не может быть удовлетворена. Дом остался за мужем, а незаконные пристройки — они и есть незаконные, разделу не подлежат.

Битва за туалет

Во многих случаях, кстати, одной из сторон споров о разделе имущества выгодно не регистрировать самострои. Вот еще одна история, которая иллюстрирует это утверждение. Итак, после родителей двум братьям достался по наследству дом на правах общей собственности. Они разделили его пополам, разгородив участок забором и сделав два отдельных входа, и жили бок о бок полтора десятка лет. Но один брат просто поддерживал свою половинку дома в нормальном состоянии, а второй развернул бурную строительную активность — соорудил просторную веранду, прихожую, новую кухню, теплый туалет (вечно эти туалеты становятся камнем преткновения!). И вот, не прошло и пятнадцати лет, как второй брат заявил о том, что хочет выделить в натуре имущество, оставленное родителями, а именно — половину жилого дома с хозяйственными пристройками.

Районный суд ему в иске отказал, мотивируя это тем, что братья получили в наследство небольшой домик, а то, что один из братьев предлагал делить пополам, уже не имело ничего общего с тем скромным первоначальным жильем. Апелляционный суд, куда обратился инициатор раздела имущества, добавил, в свою очередь, что новые пристройки сделаны незаконно, а стало быть, как и в первой истории, не считаются объектом права собственности и не могут быть разделены.

Кроме того, совладелец дома может законно делать пристройки без согласия других совладельцев, если это не нарушает их прав, и эти пристройки, даже оформленные должным образом, являются его собственностью и не меняют размера частей совладельцев в унаследованной общей собственности. Ну а то, что конструктивные новшества, сделанные одним из братьев, по сути, были самостроем, вообще сняло все вопросы, и тот из братьев, который захотел поделить пополам заново перестроенный дом с хозяйственными помещениями, остался ни с чем.

Надо сказать, что самовольные достройки и перестройки старых частных домов — вещь обычная. Построенные еще в советское время конурки и гнидники, тщательно вымерянные, чтобы не дай бог не быть больше установленных «норм социалистического общежития», модернизировать можно и нужно.

Но оказывается, претензии насчет «раздела ремонта» может предъявлять и бывший владелец городской квартиры. Однако не факт, что претензия будет удовлетворена.

Заплатите за фанеру

История о разделе имущества, произошедшая в одном из городов-миллионников и закончившаяся этой весной в Верховном суде, довольно анекдотична. 17 лет назад один мужчина купил квартиру, а через два месяца женился (обратите внимание: квартира была куплена до женитьбы). Брак просуществовал всего пару лет и распался. Хозяин квартиры решил ее продать, но жена, уже бывшая, выселяться не пожелала, и ее выселили по решению суда. Женщина требовала признать договор купли-продажи незаконным, но суд расставил все точки над «i», пояснив, что квартира не является общей собственностью бывших супругов.

Шло время. Новый хозяин передарил квартиру своему родственнику, тот ее продал.

Но бывшая жена не успокоилась и обратилась в суд с иском к… новым хозяевам квартиры, требуя признать ее право на совместное владение жильем и объявить договор купли-продажи недействительным. Аргументы — пока она была замужем за бывшим хозяином жилья, сделала за свои деньги ремонт, купила шторы, мебель, бытовую технику и поменяла двери. Скрупулезно перечислялись расходы — на гипсокартон, паркет, плитку, кондиционеры, бойлер, шкафы-купе, диван. Упоминались даже розетки и фанера. И таким образом, по мнению женщины, рыночная стоимость квартиры выросла почти на 50 тыс. долл.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска о разделе имущества отказал. Бывшая жена пошла выше, но в апелляционном суде тоже получила отказ. Тогда она подала кассационную жалобу в Верховный суд. Но тот оставил в силе решения судов низших инстанций. Стоимость портьер, фанеры, побелки и купороса, и даже шкафов-купе, купленных довольно много лет назад, на рыночную цену квартиры не влияют.

…Совершенно отдельная тема — можно ли делить недостроенный дом, как это делается и какой дом считается «недостроенным». Вокруг этих вопросов тоже кипят страсти и разворачиваются интересные сюжеты. Поэтому к этой теме мы еще вернемся.