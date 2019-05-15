Раздел имущества супругов в гражданском браке

https://racurs.ua/2352-razdel-imuschestva-suprugov-v-grajdanskom-brake-delo-ob-arabskom-sheyhe.html

Ракурс

Когда речь заходит о гражданском браке, многих больше интересует не раздел имущества супругов, а морально-психологическая ценность штампа в паспорте — является ли он показателем по-настоящему серьезного отношения к своему избраннику, может ли он удержать супругов вместе, если любовь остыла… В общем, разная ерунда из глянцевых журналов. Кстати, «гражданский брак» — дурацкое, хоть и прижившееся определение: любой союз, не освященный церковью, по сути является гражданским, а тот, о котором идет речь, правильнее называть «фактическими брачными отношениями».

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Когда в 2004 году в Украине был принят новый Семейный кодекс, часто приходилось слышать о том, что, мол, гражданский брак приравнен к зарегистрированному. На самом деле все обстоит несколько сложнее. А уж дело, о котором пойдет речь, вообще ставит с ног на голову все стереотипные представления: ведь в суд в поисках справедливости обратилась не бедная женщина, которую «поматросили и бросили», а… состоятельный иностранец, решивший, что поматросили как раз его.

Раздел имущества супругов и песнь восточного гостя

Ну, шейх — не шейх, а просто богатый гражданин одной ближневосточной нефтяной страны три года назад приехал в Украину, в веселый приморский город. Летом он познакомился с местной дамой и как будто полюбил ее. Во всяком случае, через несколько недель после знакомства пара поселилась вместе в одном номере модного отеля на берегу моря, потом перебралась в другой отель, вернулась в первый…

В общей сложности два месяца они прожили в гостиницах, и в это время восточный гость дал своей даме чуть больше 100 тыс. долл. — на покупку квартиры: не все же по номерам мыкаться. Что она и сделала, заплатив полностью пай в жилищный кооператив. И оформила квартиру на себя. А потом, видимо, любовь кончилась, и богатый иностранец остался без дамы и квартиры. Тут и началась история с разделом имущества «супругов».

Он обратился в суд, требуя признать, что их недолгие отношения… были браком. А стало быть, купленный в жилищном кооперативе пай следует рассматривать как совместно нажитое имущество.

Чтобы доказать это, восточный гость предоставил суду документы и свидетелей. Выписки из книг регистрации отелей свидетельствовали: да, пара делила один номер. Горничная одной из гостиниц подтвердила: жили вместе и «вели себя как муж и жена». Был допрошен в суде и переводчик с арабского, состоявший при богатом иностранце все время пребывания того в Украине. (Интересно, а на каком языке общалась пара между собой? Не делили же они номер с переводчиком?) И переводчик сказал, что его подопечный со своей избранницей вместе обедали и ужинали, вместе тратили деньги — то есть «вели себя как муж и жена».

В деле о разделе имущества «супругов» суды первой и апелляционной инстанции в итоге признали, что двухмесячное сожительство в отелях было не чем иным, как браком, а значит, квартира — это имущество, нажитое в браке, и его следует делить по справедливости.

А был ли брак?

«Жена» (которую, к слову, в суде не допрашивали) осталась недовольна этими решениями о разделе имущества супругов и подала кассационную жалобу в Верховный суд. Жаловалась она и на то, что в суде ее точку зрения так и не выслушали, но главным образом — на то, что двухмесячное проживание в дорогих гостиницах и ужины в ресторанах — это никакой не «общий быт, права и обязанности». А ведь в ст. 3 Семейного кодекса сказано, что семья состоит из лиц, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности.

И три месяца назад Верховный суд частично согласился с жалобщицей. Что касается брака, то ВС считает доказанным факт того, что пара состояла в фактических брачных отношениях, и факт этот установлен на основании справок из гостиниц и свидетельских показаний.

Однако суды первой и апелляционной инстанций не привели доказательств того, что пара имела общий бюджет, вела общее хозяйство, была связана обязанностями и общим бытом. А общего отдыха недостаточно для признания факта брака, и поскольку кассационная инстанция не занимается установлением новых обстоятельств, то решить дело о разделе имущества супругов по существу не может. Таким образом, предыдущие решения отменили и дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Неприятные сюрпризы в деле о разделе имущества супругов

Дело об арабском шейхе — довольно курьезное, но сам факт того, что двухмесячное сожительство в гостинице суд может признать брачным союзом, заслуживает серьезного отношения. Официально не оформленные или оформленные не вовремя отношения могут принести куда более неприятные сюрпризы.

Участница дела о разделе имущества супругов, которое прошло через Верховный суд в апреле, пострадала именно из-за старой путаницы в брачных отношениях. Новый Семейный кодекс, напомним, принят в 2004 году, а ее история началась в конце 90-х, когда эти правила не действовали.

Мужчина, с которым она познакомилась, фактически ушел из семьи, но официально не развелся. Первые три года, когда пара жила вместе, муж строил дом. (Позже жена приводила свидетелей, подтверждавших, что она тоже вкалывала на стройке — красила полы, клеила обои.) Построив дом, мужчина оформил право собственности на себя, и только потом развелся и заключил новый брак. Так пара прожила два десятка лет, и муж умер. А дом… перешел к первой жене и детям от первого брака.

Обделенная женщина взялась оспаривать это в суде, требуя отдать ей хотя бы половину дома. Суд первой инстанции с ней согласился, а вот апелляционная и кассационная инстанция — нет. В том числе и потому, что для раздела имущества супругов или наследования имущества, нажитого в не зарегистрированном браке, нужно доказывать степень материального и трудового участия в приобретении этого имущества.

Конечно, с этой точки зрения брак все-таки лучше регистрировать, и делать это вовремя. В случае чего — развода, смерти одного из супругов — другому не придется доказывать, что он имеет право на имущество. Но сегодня многие пренебрегают этими условностями. Часто бывает так, что один партнер мнется и тянет с официальным оформлением отношений, а другой, боясь его потерять, соглашается поневоле с таким положением вещей.

Раздел имущества супругов в гражданском браке

Так что же такое «гражданский брак»? Как при разделе имущества супругов доказать, что ваш союз был именно браком? И как застраховаться от имущественных потерь?

Понятия «гражданский брак» действующее законодательство не содержит, да и не мудрено — ведь под «гражданским» традиционно подразумевают союз людей, которые игнорируют государственные нормы о регистрации брака. Детальнее пояснила наш эксперт, управляющий партнер адвокатского объединения «Ивашкова, Купченко и партнеры» Надежда Ивашкова:

— Такие союзы могут существовать годами, а то и десятками лет. Люди совместно приобретают имущество, официально оформляя его зачастую только на одного из них.

При разделе имущества супругов правовой статус нажитого такими «гражданскими» супругами имущества регулируется ст. 74 Семейного кодекса Украины, которая гласит, что если мужчина и женщина проживают одной семьей, но не состоят в браке между собой или в каком-либо другом браке, имущество, приобретенное ими во время совместного проживания, принадлежит им на праве совместной собственности, если иное не предусмотрено письменным договором между ними. На такое имущество распространяются требования о совместном имуществе супругов, то есть имущество, полученное по наследству, либо в дар, либо приобретенное за счет средств, принадлежащих одному из супругов (например, заработанных до вступления в отношения), будет являться личной собственностью одного из фактических супругов.

Естественно, государство использует эту норму не только для защиты интересов уязвимого в связи с отсутствием официальной регистрации брака супруга, но и для защиты собственных интересов. Нередко можно прочитать новость, например, от Национального антикоррупционного бюро, что несмотря на официальный развод фигуранта дела следствием было зафиксировано совместное проживание подозреваемого по делу со своей «бывшей» супругой, и потому правоохранители налагают либо стремятся наложить и арест на имущество, оформленное на супругу.

Что касается освещенного в статье одесского дела, то оно не столько об институте брака (либо фактических брачных отношений), сколько о важности выбора истцом способа защиты нарушенного права.

Фактаж данного дела хоть и экзотичен, но достаточно прост: истец и ответчица проживали вместе около двух месяцев в различных отелях Одессы, истец перевел на счет ответчицы 105 тыс. долл. Ровно эту сумму, но уже в гривнах по коммерческому курсу, ответчица потратила на приобретение квартиры в элитном районе Одессы, после чего они еще месяц повстречались и, по утверждению истца, ответчица пропала со связи, а позже он выяснил, что квартиру она оформила на себя. Истец также представил подтверждение источника происхождения этих средств, то есть доказал, что они являются его личной собственностью.

Позицию ответчицы понять сложнее, так как в суд первой инстанции она не являлась, возражений не представила, и суд был вынужден принять заочное решение. Из определений апелляционной инстанции понятно, что ответчица оспаривает курс доллара к гривне, примененный судом. Мол, если указанные 105 тыс. долл. перевести в гривны не по коммерческому курсу, а по курсу Нацбанка, то получится немного меньше, чем надо для покупки квартиры. При этом никаких доказательств, что квартира была приобретена за собственные средства ответчицы (имеется в виду за другие средства, а не полученные ею от истца), ответчицей представлено не было.

Кассационная инстанция убивает напрочь идею о том, что на данные правоотношения распространяется ст. 74 Семейного кодекса. И дело даже не в том, что истцом не доказано, что данные люди в период совместного проживания вели совместный бюджет. Суды нижестоящих инстанций не проверили, не состоял ли кто-либо из сторон в момент совместного проживания в другом браке, что весьма вероятно, ибо истец, гражданин ОАЭ и очень обеспеченный человек, по законам своего родного государства имеет право иметь до четырех жен.

Получилась ситуация, когда в деле о разделе имущества супругов Верховный суд, не опровергнув и даже не подвергнув сомнению вывод о том, что ответчица купила квартиру на деньги, переведенные ей истцом, тем не менее отказал истцу в признании права собственности на данную квартиру. По моему мнению, и исходя из данных, полученных в открытых источниках, в данном случае истец просто выбрал неправильный способ защиты нарушенного права.

Рискну предположить, что такой способ защиты представители истца выбрали по ряду объективных и субъективных факторов. Прежде всего, именно так, судя по всему, данную ситуацию видел сам истец, который рассматривал отношения с ответчицей как своего рода договор, по которому он выполнил свои обязательства, а она — нет. Во-вторых, согласно ст. 208 Гражданского кодекса Украины перевод ответчице 105 тыс. долл. может осуществляться на основании только письменного договора. Несоблюдение простой письменной формы договора лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания, а вот факт совместного проживания одной семьей как раз свидетельскими показаниями подтверждать можно.

Но даже при отсутствии свидетельских показаний как источника доказательств у истца достаточно доказательств письменных: это банковская выписка о переводе 105 тыс. долл. ответчице и документы о происхождении данных средств у истца. Ответчица не смогла бы доказать, что данные средства получены ею в дар (то есть просто переданы ей в собственность без всяких дополнительных условий), так как согласно ст. 719 Гражданского кодекса договор дарения валютных ценностей на такую большую сумму подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Таким образом, более перспективным для истца мне представляется такой способ защиты его права: взыскание с ответчицы 105 тыс. долл. как безосновательно полученных, а на квартиру можно было наложить арест для обеспечения иска.

Второе дело, к сожалению, достаточно типично. И хотя практика по данным делам неоднородна, и при немного других фактических обстоятельствах (своевременно оформленный развод с первой женой, например) удается отстоять права и «гражданской» жены, такие дела о разделе имущества супругов всегда длительны и мучительны для истца.

В суде необходимо доказать не только факт совместного проживания, но и ведения совместного хозяйства, распределения прав и обязанностей в семье, вклад каждого в приобретение или строительство недвижимости и другие обстоятельства, которые довольно сложно доказывать, когда одного из пары уже нет в живых. Отсутствие «штампа в паспорте» почти всегда имеет под собой причины психологического свойства, поэтому совет «заключайте брак официально» давать не буду, хотя и очень хочется. Но есть и другие способы защитить своих близких на случай непредвиденных и печальных ситуаций — например, оформление завещания.