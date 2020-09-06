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В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»
Коронавирус в Киеве — зафиксированы уже более 15 тыс. случаев заболевания (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143460-koronavirus-v-kieve-zafiksirovany-uje-bolee-15-tys-sluchaev-zabolevaniya-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве за сутки унес жизни шести жителей столицы, выздоровели — 18 киевлян.
Мэр Киеве Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Всего за сутки обнаружили еще 240 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 — среди медработников. 47 больных госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции.
Среди новых случаев заболевания
123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет;
шесть девочек в возрасте от одного до 16 лет;
102 мужчин в возрасте 21 до 86 лет;
девять мальчиков в возрасте от четырех до 17 лет.
Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких районах Киева:
Соломенском — 36 больных;
Дарницком — 33 больных;
Деснянском — 32 больных.
За все время эпидемии коронавируса в Киеве:
зафиксированы 15 тыс. 32 случая COVID-19;
выздоровели более 4,7 тыс. больных;
умерли 240 инфицированных.
Напомним, за прошедшие сутки больше всего случаев коронавируса в Украине зафиксировали именно в Киеве.
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