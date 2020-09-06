В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»

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Коронавирус в Киеве за сутки унес жизни шести жителей столицы, выздоровели — 18 киевлян.

Мэр Киеве Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Всего за сутки обнаружили еще 240 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 — среди медработников. 47 больных госпитализировали, остальные находятся на самоизоляции.

Среди новых случаев заболевания

123 женщины в возрасте от 18 до 93 лет;

шесть девочек в возрасте от одного до 16 лет;

102 мужчин в возрасте 21 до 86 лет;

девять мальчиков в возрасте от четырех до 17 лет.

Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали в таких районах Киева:

Соломенском — 36 больных;

Дарницком — 33 больных;

Деснянском — 32 больных.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:

зафиксированы 15 тыс. 32 случая COVID-19;

выздоровели более 4,7 тыс. больных;

умерли 240 инфицированных.



Напомним, за прошедшие сутки больше всего случаев коронавируса в Украине зафиксировали именно в Киеве.