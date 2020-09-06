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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Украине за сутки унес жизни еще более 30 больных (ИНФОГРАФИКА)

6 сен 2020, 10:16
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Коронавирус в Украине продолжает уносить человеческие жизни.

За сутки умерли еще 35 больных, одолели коронавирусную болезнь COVID-19 578 пациентов. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За сутки в Украине обнаружили еще 2 тыс. 107 случаев этого заболевания.

Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали в:

  • Киеве — 240 больных;
  • Львовской области — 188 больных;
  • Ивано-Франковской области — 176 больных;
  • Тернопольской области — 158 больных;
  • Харьковской области — 141 больной.

Всего за время эпидемии коронавируса в Украине:

  • зафиксированы 135 тыс. 894 случая COVID-19;
  • умерли 2 тыс. 846 больных;
  • выздоровели более 62,2 тыс. человек.

Динамика коронавируса в Украине, инфографика: СНБО

Динамика коронавируса в Украине, инфографика: СНБО


Динамика коронавируса в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, 4 сентября в Украине был зафиксирован новый печальный рекорд по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.

Источник: Ракурс


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