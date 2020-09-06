В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирус в Украине продолжает уносить человеческие жизни.

За сутки умерли еще 35 больных, одолели коронавирусную болезнь COVID-19 578 пациентов. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За сутки в Украине обнаружили еще 2 тыс. 107 случаев этого заболевания.

Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали в:

Киеве — 240 больных;

Львовской области — 188 больных;

Ивано-Франковской области — 176 больных;

Тернопольской области — 158 больных;

Харьковской области — 141 больной.

Всего за время эпидемии коронавируса в Украине:

зафиксированы 135 тыс. 894 случая COVID-19;

умерли 2 тыс. 846 больных;

выздоровели более 62,2 тыс. человек.

Напомним, 4 сентября в Украине был зафиксирован новый печальный рекорд по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.