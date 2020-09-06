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В Украине продолжается эпидемия коронавируса
Коронавирус в Украине за сутки унес жизни еще более 30 больных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143456-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-unes-jizni-esche-bolee-30-bolnyh-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает уносить человеческие жизни.
За сутки умерли еще 35 больных, одолели коронавирусную болезнь COVID-19 578 пациентов. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
За сутки в Украине обнаружили еще 2 тыс. 107 случаев этого заболевания.
Больше всего случаев коронавируса за сутки зафиксировали в:
- Киеве — 240 больных;
- Львовской области — 188 больных;
- Ивано-Франковской области — 176 больных;
- Тернопольской области — 158 больных;
- Харьковской области — 141 больной.
Всего за время эпидемии коронавируса в Украине:
- зафиксированы 135 тыс. 894 случая COVID-19;
- умерли 2 тыс. 846 больных;
- выздоровели более 62,2 тыс. человек.
Напомним, 4 сентября в Украине был зафиксирован новый печальный рекорд по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19.
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