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Ракурс
На Донбассе продолжаются масштабные лесные пожары, фото: пресс-центр ООС

Двое военных пропали на Донбассе во время борьбы с пожарами

6 сен 2020, 09:33
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На Донбассе во время борьбы с масштабными пожарами исчезли двое военных.

Они принимали участие в ликвидации пожара у поселка Верхнеторецкое Ясинуватского района Донецкой области и были отрезаны огнем от остального личного состава. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

В настоящее время поиски пропавших военных продолжаются.

Отмечается, что на Донбассе до сих пор продолжается пожар вблизи Луганского. В районе населенных пунктов Трехизбенка — Лопаскино — Лобачево удалось локализовать очаги возгорания.


Также в штабе ООС сообщают, что вдоль всей линии разграничения на Донбассе с начала прошедших сутки, 5 сентября, продолжает сохраняться режим тишины, вооруженных провокаций или обстрелов со стороны боевиков не зафиксировано.

Напомним, несколько дней назад на Луганщине во время борьбы с масштабными пожарами погиб старшина Артем Бондаренко. Он осуществлял эвакуацию военного имущества во время стремительного приближения огня к позициям украинских военных.

Источник: Ракурс


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