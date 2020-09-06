Сообщение от «киберпартизанов», фото: социальные сети

https://racurs.ua/n143454-belorusskie-kiberpartizany-vzlomali-sayt-torgovo-promyshlennoy-palaty-strany-foto.html

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Хакерскую атаку осуществили вечером 5 сентября на сайт Торгово-промышленной палаты Беларуси.

Примерно в 21.00 5 марта сайт перестал работать. В соцсетях появился скрин сообщения, которое в течение определенного времени демонстрировалось на сайте и свидетельствовало, что ресурс взломали «белорусские киберпартизаны», сообщает издание Tut.by.

В сообщении «киберпартизан» утверждалось, что они, подражая своим предкам, начали «партизанскую войну против полицейских, гестапо, оккупационной власти и других коллаборационистов».

Очевидно, хакеры видят аналогии между собой и партизанами, которые действовали на территории Беларуси в годы Второй мировой войны.

В частности, хакеры утверждают, что в Беларусь уже пришла война.

Наших друзей и родных убивают, пытают и насилуют. Никому не удастся отсидеться в стороне, — подчеркивают «киберпартизаны».

Также вечером 5 марта во Беларуси наблюдались проблемы с доступом к сайту телеканала СТВ и сайту созданного в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко общественного объединения «Белая Русь» belayarus.by.

Президентские выборы, прошедшие в Беларуси 9 августа, спровоцировали массовые акции протеста, участники которых считают, что результаты выборов были сфальсифицированы в пользу действующего президента страны Александра Лукашенко.

Настоящим победителем выборов митингующие считают оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Напомним, недавно в Беларуси взломали сайт МВД страны. В результате хакеры «объявили в розыск» Лукашенко и министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева.