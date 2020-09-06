Повідомлення від «кіберпартизанів», фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n143454-biloruski-kiberpartyzany-zlamaly-sayt-torgovo-promyslovoyi-palaty-krayiny-foto.html

Ракурс

Хакерську атаку здійснили ввечері 5 вересня на сайт Торгово-промислової палати Білорусі.

Приблизно в 21.00 5 березня сайт перестав працювати. У соцмережах з’явився скрін повідомлення, яке протягом певного часу демонструвалося на сайті і свідчило, що ресурс зламали «білоруські кіберпартизани», повідомляє видання Tut.by.

В повідомленні «кіберпартизан» стверджувалося, що вони, наслідуючи свої предків, розпочали «партизанську війну проти поліцаїв, гестапо, окупаційної влади та інших колабораціоністів».

Очевидно, хакери вбачають аналогії між собою та партизанами, які діяли на території Білорусі в часи Другої світової війни.

Зокрема, хакери стверджують, що до Білорусі вже прийшла війна.

Наших друзів та рідних вбивають, катують та гвалтують. Нікому не вдасться відсидітися в стороні, — наголошують «кіберпартизани».

Також ввечері 5 березня у Білорусі спостерігалися проблеми з доступом до сайту телеканалу СТВ та сайту створеного на підтримку президента Білорусі Олександра Лукашенка громадського об'єднання «Біла Русь» belayarus.by.

Президентські вибори, які відбулися в Білорусі 9 серпня, спровокували масові акції протесту, учасники яких вважають, що результати виборів були сфальсифіковані на користь Лукашенка.

Справжнім переможцем виборів мітингувальники вважають опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Нагадаємо, нещодавно у Білорусі зламали сайт МВС країни. В результаті хакери «оголосили в розшук» Лукашенка та міністра внутрішніх справ Білорусі Юрія Караєва.