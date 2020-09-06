Олег Синишин, фото: «Незалежний громадський портал»

https://racurs.ua/ua/n143453-prokuror-hmelnyckoyi-oblasti-pomer-vid-koronavirusu-zmi.html

Ракурс

Прокурор Хмельницької області Олег Синишин помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19.

Прокурор помер 5 вересня, госпіталізували його близько тижня тому з діагнозом COVID-19. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела в прокуратурі області.

Зазначається, що стан прокурора при госпіталізації до Хмельницької міської інфекційної лікарні оцінювався як середньої тяжкості, у нього була підвищена температура та пневмонія.

Його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Прокуратуру Хмельниччини він очолив у липні 2014 року.

Синишин помер за кілька тижнів до свого 44-річчя, повідомляє прес-служби Офісу генпрокурора. У відомстві коронавірус як причину його смерті не вказують, зазначаючи лише, що це була «тяжка хвороба».

Нагадаємо, коронавірус нещодавно виявили в патріарха Філарета, багаторічного керівника Української православної церкви Київського патріархату.