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Олег Синишин, фото: «Незалежний громадський портал»
Прокурор Хмельницької області помер від коронавірусу — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n143453-prokuror-hmelnyckoyi-oblasti-pomer-vid-koronavirusu-zmi.htmlРакурс
Прокурор Хмельницької області Олег Синишин помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19.
Прокурор помер 5 вересня, госпіталізували його близько тижня тому з діагнозом COVID-19. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела в прокуратурі області.
Зазначається, що стан прокурора при госпіталізації до Хмельницької міської інфекційної лікарні оцінювався як середньої тяжкості, у нього була підвищена температура та пневмонія.
Його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Прокуратуру Хмельниччини він очолив у липні 2014 року.
Синишин помер за кілька тижнів до свого 44-річчя, повідомляє прес-служби Офісу генпрокурора. У відомстві коронавірус як причину його смерті не вказують, зазначаючи лише, що це була «тяжка хвороба».
Нагадаємо, коронавірус нещодавно виявили в патріарха Філарета, багаторічного керівника Української православної церкви Київського патріархату.
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